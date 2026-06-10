Club Ciudad de Olavarría jugará el Torneo Regional Amateur 

En las últimas horas, se dio a conocer cómo se jugará el Torneo Regional Federal Amateur femenino y será con la presencia de un equipo de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Club Ciudad de Olavarría será parte del certamen que se jugará bajo el formato de Play-Off dentro de la Región Pampeana Sur para el equipo olavarriense, con partidos de ida y vuelta.

Los equipos se eliminarán hasta tener al mejor de cada región, quienes pasarán a la fase final del certamen que aún no está definido cómo se jugará, ya que se definirá una vez cerrada la primera parte.

El elenco olavarriense, según confirmó el Consejo Federal, tendrá como rival en la primera llave a Estudiantes Unidos de Pehuajó. El certamen comenzará el 1 de agosto en condición de visitante.

Fuente: prensa LFO