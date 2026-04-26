Los resultados de Veteranos: hubo un gran susto en +42

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó la continuidad del primer torneo del año, pero el normal desarrollo de la fecha se interrumpió por un problema de salud de un jugador de San Martín que debió ser trasladado a un centro de salud.
En la categoría +42 debía completarse la 8° fecha, pero el duelo entre Deportivo Fran y San Martín debió ser suspendido a los 15 minutos de juego debido a un incidente de salud que involucró al arquero de San Martín.
El jugador del “León” debió ser asistido por personal médico en el lugar e inmediatamente trasladado a un centro de salud para su evaluación. El futbolista se recupera favorablemente.
Por otro lado, las dos divisionales mayores completaron la 7° fecha del Torneo Apertura.
Los resultados:
+42
Villa Aurora 0 – 10 (Cardozo -2-, Freites -2-, Giles M, Sberuga -2-, Correa -3-) Molino Viejo
Deportivo Olavarría 2 (Clark, Hurtado) – 1 (Cavalleri) Tercer Tiempo
Hinojo 2 (Nardini, Navarro) – 2 (Zamudio -2-) Lo Viejo Funciona
Santa Águeda 5 (Hait, Juárez, Rasjido -2-, Retamoso) – 2 (Bianco, Guardia) 10 de Junio
Villa Magdalena 2 (Cos, Sansberro) – 1 (Sibiglia) El Provincial
Santa Catalina 5 (Álvarez -2-, Moreno, Pezzali, Ponce) – 1 (Leguizamón) Santa Luisa
Amanecer Argentino 0 – 3 (Padín -2-, Ramos) Sociedad de Fomento Mariano Moreno
Deportivo Fran vs San Martín (suspendido)
Ferro Seniors 1 (Kuhn) – 2 (Islas, Laborde) Mariano Moreno
La Candela 1 (Zibechi) – 3 (García -2-, Pineda) Loma Negra
+50
Peña de Boca 3 (Castro -2-, Wisner) – 1 (Ríos) Complejo El Indio
Pueblo Nuevo 2(Marín, Pender) – 0 Pinturas Norres
Truck Vial 0–0 Los Tigres
La Candela 2 (Cardilo, Melotto) – 0 Carboneros
El Fortín 1 (Ramírez) – 0 Sociedad de Fomento Los Robles
+55
La Candela 0 – 3 (Cannataro, Quintana, Salguero) Viajantes
Pueblo Nuevo 4 (Las Heras, Mimbieli -2-, Robledo) – 1 (Rodríguez) Veteranos Continentales
Independiente Loma Negra 7 (Paredes -4-, Atencio -2-, Cornejo) – 0 La Tradición
Carboneros 2(Pedroso, Salvareschi) – 3 (Mourlas, Gerar, Gómez Santos) Mecánica Cortez
Camioneros 1 (Escobar) – 0 Agrupación Malvinas
El Fortín 0 – 0 Club Espigas
Mariano Moreno 2 (González, Ponce) – 0 Def. de Hinojo
Ferro 1 (Aguirre) – 1 (Kunn) Hinojo
Libre: Independiente de Chillar