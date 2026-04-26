Los resultados de Veteranos: hubo un gran susto en +42 | Infoeme
Domingo 26 de Abril 2026 - 16:23hs
10°
Domingo 26 de Abril 2026 - 16:23hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Veteranos
 - 26 de Abril de 2026 | 16:22

Los resultados de Veteranos: hubo un gran susto en +42

Como cada jornada sabatina se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Veteranos, pero uno de los duelos fue suspendido por un episodio de salud que necesitó de una rápida intervención de la ambulancia.

Foto: Canal Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó la continuidad del primer torneo del año, pero el normal desarrollo de la fecha se interrumpió por un problema de salud de un jugador de San Martín que debió ser trasladado a un centro de salud.

 

En la categoría +42 debía completarse la 8° fecha, pero el duelo entre Deportivo Fran y San Martín debió ser suspendido a los 15 minutos de juego debido a un incidente de salud que involucró al arquero de San Martín.

 

El jugador del “León” debió ser asistido por personal médico en el lugar e inmediatamente trasladado a un centro de salud para su evaluación. El futbolista se recupera favorablemente.

 

Por otro lado, las dos divisionales mayores completaron la 7° fecha del Torneo Apertura.

 

Los resultados:

+42

Villa Aurora 0 – 10 (Cardozo -2-, Freites -2-, Giles M, Sberuga -2-, Correa -3-) Molino Viejo

Deportivo Olavarría 2 (Clark, Hurtado) – 1 (Cavalleri) Tercer Tiempo 

Hinojo 2 (Nardini, Navarro) – 2 (Zamudio -2-) Lo Viejo Funciona 

Santa Águeda 5 (Hait, Juárez, Rasjido -2-, Retamoso) – 2 (Bianco, Guardia) 10 de Junio 

Villa Magdalena 2 (Cos, Sansberro) – 1 (Sibiglia) El Provincial 

Santa Catalina 5 (Álvarez -2-, Moreno, Pezzali, Ponce) – 1 (Leguizamón) Santa Luisa 

Amanecer Argentino 0 – 3 (Padín -2-, Ramos) Sociedad de Fomento Mariano Moreno 

Deportivo Fran vs San Martín (suspendido) 

Ferro Seniors 1 (Kuhn) – 2 (Islas, Laborde) Mariano Moreno 

La Candela 1 (Zibechi) – 3 (García -2-, Pineda) Loma Negra 

 

+50

Peña de Boca 3 (Castro -2-, Wisner) – 1 (Ríos) Complejo El Indio 

Pueblo Nuevo 2(Marín, Pender) – 0 Pinturas Norres 

Truck Vial 0–0 Los Tigres 

La Candela 2 (Cardilo, Melotto) – 0 Carboneros 

El Fortín 1 (Ramírez) – 0 Sociedad de Fomento Los Robles 

 

+55

La Candela 0 – 3 (Cannataro, Quintana, Salguero) Viajantes 

Pueblo Nuevo 4 (Las Heras, Mimbieli -2-, Robledo) – 1 (Rodríguez) Veteranos Continentales 

Independiente Loma Negra 7 (Paredes -4-, Atencio -2-, Cornejo) – 0 La Tradición

Carboneros 2(Pedroso, Salvareschi) – 3 (Mourlas, Gerar, Gómez Santos) Mecánica Cortez 

Camioneros 1 (Escobar) – 0 Agrupación Malvinas 

El Fortín 0 – 0 Club Espigas 

Mariano Moreno 2 (González, Ponce) – 0 Def. de Hinojo 

Ferro 1 (Aguirre) – 1 (Kunn) Hinojo 

Libre: Independiente de Chillar 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME