Los resultados de Veteranos: hubo un gran susto en +42

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó la continuidad del primer torneo del año, pero el normal desarrollo de la fecha se interrumpió por un problema de salud de un jugador de San Martín que debió ser trasladado a un centro de salud.

En la categoría +42 debía completarse la 8° fecha, pero el duelo entre Deportivo Fran y San Martín debió ser suspendido a los 15 minutos de juego debido a un incidente de salud que involucró al arquero de San Martín.

El jugador del “León” debió ser asistido por personal médico en el lugar e inmediatamente trasladado a un centro de salud para su evaluación. El futbolista se recupera favorablemente.

Por otro lado, las dos divisionales mayores completaron la 7° fecha del Torneo Apertura.

Los resultados:

+42

Villa Aurora 0 – 10 (Cardozo -2-, Freites -2-, Giles M, Sberuga -2-, Correa -3-) Molino Viejo

Deportivo Olavarría 2 (Clark, Hurtado) – 1 (Cavalleri) Tercer Tiempo

Hinojo 2 (Nardini, Navarro) – 2 (Zamudio -2-) Lo Viejo Funciona

Santa Águeda 5 (Hait, Juárez, Rasjido -2-, Retamoso) – 2 (Bianco, Guardia) 10 de Junio

Villa Magdalena 2 (Cos, Sansberro) – 1 (Sibiglia) El Provincial

Santa Catalina 5 (Álvarez -2-, Moreno, Pezzali, Ponce) – 1 (Leguizamón) Santa Luisa

Amanecer Argentino 0 – 3 (Padín -2-, Ramos) Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Deportivo Fran vs San Martín (suspendido)

Ferro Seniors 1 (Kuhn) – 2 (Islas, Laborde) Mariano Moreno

La Candela 1 (Zibechi) – 3 (García -2-, Pineda) Loma Negra

+50

Peña de Boca 3 (Castro -2-, Wisner) – 1 (Ríos) Complejo El Indio

Pueblo Nuevo 2(Marín, Pender) – 0 Pinturas Norres

Truck Vial 0–0 Los Tigres

La Candela 2 (Cardilo, Melotto) – 0 Carboneros

El Fortín 1 (Ramírez) – 0 Sociedad de Fomento Los Robles

+55

La Candela 0 – 3 (Cannataro, Quintana, Salguero) Viajantes

Pueblo Nuevo 4 (Las Heras, Mimbieli -2-, Robledo) – 1 (Rodríguez) Veteranos Continentales

Independiente Loma Negra 7 (Paredes -4-, Atencio -2-, Cornejo) – 0 La Tradición

Carboneros 2(Pedroso, Salvareschi) – 3 (Mourlas, Gerar, Gómez Santos) Mecánica Cortez

Camioneros 1 (Escobar) – 0 Agrupación Malvinas

El Fortín 0 – 0 Club Espigas

Mariano Moreno 2 (González, Ponce) – 0 Def. de Hinojo

Ferro 1 (Aguirre) – 1 (Kunn) Hinojo

Libre: Independiente de Chillar