La comunidad italiana celebró este sábado la “Festa della liberazione”

Decenas de italianos y descendientes conmemoraron este sábado por la tarde frente al monumento la “Loba Capitolina”, ubicado en la vereda del Teatro Municipal, la “Festa della liberazione”, por el 81º aniversario del final del nazi fascismo en Italia.

Cada 25 de abril el pueblo italiano celebra el fin de la dictadura de Benito Mussolini, que se alió con el régimen nazi de Hitler arrastrando a la península en la Segunda Guerra Mundial y exponiéndola a ocupación, devastación y masacres; al mismo tiempo, marcó el nacimiento de un nuevo período marcado por libertad, democracia y antifascismo, valores reconquistados gracias a los partisanos que lucharon en la Resistencia.

El acto comenzó con la palabra de la presidenta de la Sociedad Italiana de Olavarría, profesora Claudia Leonardi, quien resaltó el valor de la fecha que tiene para la italianidad en cada uno de los rincones del mundo, no sólo en la península itálica.

“Hoy es un día que nos recuerda el sacrificio, el coraje, la unión de un pueblo que luchó por la libertad de su país. En esta jornada también deberíamos resignificar algunos valores como por ejemplo la defensa de la democracia, la paz y la dignidad humana”, dijo.

Luego se entonaron las estrofas del himno nacional italiano, “Fratelli d’Italia”, para dar paso a las palabras de la titular de la agencia consular de Italia en Olavarría, Lidia Abalo, quien hizo un extenso relato de lo que celebran los italianos este día.

Uno de los momentos mejor logrados fue cuando una de las integrantes más representativas de la Sociedad Italiana de Olavarría, Alicia Mogávero, leyó la carta de una profesora italiana, que rescató el sufrimiento de los miles de jóvenes soldados rasos -muchos de ellos campesinos- que fueron arrancados de sus hogares y llevados al horror de la guerra contra un enemigo que no conocían.

Luego, una joven integrante de la comunidad leyó un texto tan corto como significativo, tanto en italiano como en castellano: “La Unión de un estado se determina por el grado de pertenencia que sienta cada ciudadano. Como este día recordamos que la unión hace la fuerza, aún más este 25 de abril tomemos conciencia todos nosotros de estas palabras, la unión hace la fuerza”.

Para cerrar, el coro “Gli amici” interpretó dos de los temas más populares del cancionero italiano: “Bella Ciao” y “L’italiano” de Toto Cotougno.

Como punto final, todos los presentes pudieron degustar “i dolci”, las exquisiteces de la cocina italiana con un reconfortante café caliente.