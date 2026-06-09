Defensa de la Zona Fría: se incorpora una alternativa digital

En el marco de la campaña de adhesión en defensa del régimen de Zona Fría que se desarrolla en distintos espacios y edificios municipales de todo el Partido, se incorporó una nueva modalidad digital para que vecinos y vecinas puedan manifestar su apoyo de manera simple, rápida y desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

La iniciativa busca ampliar las posibilidades de participación de la comunidad, permitiendo que las personas interesadas puedan completar su adhesión desde teléfonos celulares, tablets o computadoras, sin necesidad de trasladarse a los puntos presenciales habilitados.

La campaña, impulsada por el Municipio, surge ante el avance de una iniciativa legislativa que podría reducir los descuentos vigentes sobre las tarifas de gas y generar un incremento en las facturas que pagan miles de familias del Partido de Olavarría.

Podrán dar su aval completando el formulario online al que se puede acceder a través del banner que se encuentra sobre la columna derecha del sitio oficial del Municipio.

La propuesta, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, modifica el esquema actual de beneficios y limita el alcance de los descuentos que hoy reciben los usuarios residenciales. De concretarse, la medida impactaría de manera directa en la economía de los hogares olavarrienses, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento sostenido del costo de vida.

En ese marco, el Municipio pone a disposición esta nueva herramienta para que quienes lo deseen puedan acompañar la iniciativa y expresar su respaldo a la continuidad de un beneficio que representa un alivio concreto para miles de usuarios y usuarias del Partido.

Al mismo tiempo, continúan vigentes las mesas de adhesión presenciales dispuestas en distintos espacios municipales, donde vecinos y vecinas pueden acercarse para sumar su firma y acompañar la defensa de un régimen que contempla las particularidades climáticas de la región y contribuye a garantizar el acceso a un servicio esencial como el gas natural.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a participar de esta campaña y sumar su adhesión, reafirmando la importancia de sostener una política que beneficia a miles de familias olavarrienses.

Puntos de adhesión

Desde el Municipio de Olavarría se disponen planillas para firmar, en el horario de 8 a 13 horas, en los siguientes espacios y edificios públicos:

_ Palacio San Martín (Mesa de Entrada).

_ Palacio Belgrano (Mesa de Entrada).

_ Dirección de Defensa al Consumidor (Coronel Suárez 2843).

_ Dirección de Deporte Social (Av. Del Valle 3549 – Casa del Deporte).

_ Servicio Municipal Territorial Nº 1 (Av. Alberdi y Fassina).

_ Servicio Municipal Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Coronel Suárez).

_ Servicio Municipal Territorial Nº 4 (Berutti y Rufino Fal).

_ Servicio Municipal Territorial Nº 6 (Caps 22 – Mendoza y Balcarce).

_ CIC Facundo Quiroga (Santa Fe 601).

_ NIDO Villa Magdalena (Necochea 6030).

_ NIDO barrio El Progreso (Mitre y Calle 7).

_ Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (Av. Emiliozzi y Calle 130).

_ Concejo Deliberante (Alsina y San Martín).

_ Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” (Av. Sarmiento 2669).

_ Dirección de Licencias de Conducir (San Martín 2552).

_ Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo (Moreno 2765).

_ Terminal de Ómnibus Olavarría (Av. Pringles 3190).

_ Delegación Municipal Loma Negra.

_ Delegación Municipal Sierras Bayas.

_ Delegación Municipal Sierra Chica.

_ Delegación Municipal Hinojo.

_ Delegación Municipal Recalde.

_ Delegación Municipal Espigas.

_ Delegación Municipal Santa Luisa.