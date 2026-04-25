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 - 25 de Abril de 2026 | 16:51

Pérdidas totales en un incendio, que podría haber sido intencional

Una casilla quedó totalmente destruida este sábado por la tarde a raíz del fuego, en un terreno de la calle Dean Funes al 200, pasando el terraplén del ex Ferrocarril Provincial.

Un acoplado que hacía las veces de una vivienda precaria sufrió este sábado pérdidas totales a raíz de un incendio, del que las autoridades policiales presentes en el lugar sospechan que podría haber sido intencional.

El siniestro se produjo en un terreno ubicado en la calle Dean Funes al 200, cerca de la intersección con Cataratas del Iguazú, en un acoplado donde moraba un árbitro de fútbol que está construyendo a pocos metros una casa de material.

Acudió al lugar la Unidad 21 del Cuartel de Bomberos Voluntarios, a cargo del oficial Martín Ressia y agentes del Comando de Patrullas.

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