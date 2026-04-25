El Fortín tiene nuevo presidente: Federico Prester reemplaza a Lanceta

El Fortín tiene nuevo presidente tras la realización de la Asamblea General Ordinaria.

Federico Prester encabezó la Lista “Identidad Fortinera” y se transformó en el nuevo presidente de El Fortín y reemplazará a Leandro Lanceta, quien dejó el cargo luego de ocho años. El nuevo mandamás estará acompañado por Pablo Nagel que será el Vicepresidente.

De acuerdo al estatuto de la institución del barrio Luján, este sábado se aprobó Memoria y Balance y se presentó la Lista que, aprobada por la Asamblea, asumirá de manera automática el mandato.

Cabe destacar que gran parte de la nueva Comisión Directiva mantiene continuidad con el equipo de trabajo que venía acompañando a Leandro Lanceta, apostando a sostener el crecimiento institucional.

La lista también está compuesta por Paola Casamayou, Juan Ignacio Chamorro, Ignacio Ranieri, Lucas Testa, Emmanuel Negro, Marcos Minici, Barbara Prester, Matías Díaz, Maximiliano Di Mateo, Antonio Bellingeri y Leandro Cariman.