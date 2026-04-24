Narcotráfico: desarticulan una banda que operaba desde la cárcel

Una investigación encabezada por la Fiscalía Federal de Azul y ejecutada por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul permitió desarticular una red de comercialización de estupefacientes que operaba en la ciudad de Azul y zonas aledañas, con ramificaciones incluso fuera del distrito.

En el marco de un megaoperativo, que incluyó 9 allanamientos en distintos puntos del centro de la provincia de Buenos Aires, 7 personas terminaron detenidas y se secuestró cocaína y marihuana, dólares y otros elementos de interés para la investigación. En Olavarría fue allanado un domicilio ubicado en General Paz al 2900, casi Lamadrid.

La causa, que se inició en octubre de 2025 a partir de tareas de inteligencia criminal, reveló un entramado delictivo con una particularidad: el presunto líder de la organización dirigía las operaciones desde el interior de la cárcel, donde se encontraba detenido por el mismo tipo de delito.

Bajo la dirección de la Dra. Maria Jose Buglione y del Dr. Lucas Moyano, de la Sede Fiscal Federal descentralizada Azul; la investigación avanzó con métodos clásicos y tecnológicos: vigilancias, seguimientos, capturas fílmicas, intervenciones telefónicas.

Los resultados permitieron reconstruir el funcionamiento de la banda: el líder, actualmente alojado en una Cárcel del Sistema Penitenciario Provincial, coordinaba las operaciones desde prisión. Su pareja y familiares cercanos cumplían roles clave en la logística: provisión, fraccionamiento y distribución de la droga.

Existían “punteros” encargados de la venta al menudeo en distintos puntos estratégicos. Incluso se detectó un circuito de lavado de dinero, donde un ex policía jubilado operaba como intermediario financiero, recibiendo pesos y transformándolos en dólares para sostener el circuito ilegal.

El trabajo coordinado entre Fiscalía Federal y Policía permitió hacerse de las pruebas, por lo cual el Juzgado Federal de Azul a cargo del Dr. Gabriel Di Giulio, otorgó nueve ordenes de allanamientos simultáneos, en Azul, Olavarría, la unidad Penitenciaria donde estaba alojado el Cabecilla y uno en la ciudad de Laprida que surgió durante el curso de las diligencias. El viernes 17 de abril de 2026 marcó el desenlace de meses de trabajo investigativo, con la intervención de grupos Operativos de la Delegación e Drogas Ilícitas de Azul, Tandil y Olavarría, junto al apoyo del GAD e Infantería de Azul.

Se llevaron adelante las medidas y se procedió al secuestro de cocaína y marihuana listas para su comercialización. También se incautó dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Fueron detenidas siete personas (cuatro hombres y tres mujeres) y se otorgó también la prohibición del uso de telefonía celular por parte del interno involucrado.

Los sindicados fueron aprehendidos y mediante audiencias ante el Juzgado Federal de Azul a cargo del Dr. Gabriel Di Giulio se convalidaron las aprehensiones y se dispuso medidas cautelares respecto a los involucrados.