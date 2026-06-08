Un repartidor sufrió una fractura tras chocar con un remís

Al cierre de este domingo se produjo un choque entre un auto y una moto que dejó a un joven con una fractura.

El episodio se registró en la esquina de avenida Del Valle y Lamadrid.

Allí, un joven de 22 años que se encontraba realizando repartos para la aplicación Pedidos Ya fue embestido por un remís de la agencia Eco, conducido por un hombre de 43 años.

Una ambulancia trasladó al Hospital al motociclista, donde se constató que había sufrido una fractura de tibia y peroné.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas y Policía Científica.

Se iniciaron actuaciones por “lesiones culposas” con intervención de la UFI 10 a cargo de la Dra. Viceconte.