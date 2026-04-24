Se realizó la primera cirugía dentro del servicio de Neonatología

El último jueves se produjo una cirugía histórica para nuestra Ciudad, con la realización de la primera cirugía a un paciente de riesgo en la Neonatología Integral del Centro.

La cirugía, se concretó sin la necesidad de tener que trasladar el paciente a un quirófano. “Esto es un hecho histórico, inédito. Es la primera vez que logramos no tener que trasladar a un paciente de riesgo hacia un quirófano, sino realizar el procedimiento quirúrgico acá mismo, dentro de uno de los sectores de neonatología”, celebró la doctora Florencia Golinelli, coordinadora del servicio.

“Esta noticia es importante, por la calidad de atención que se presta en el servicio, por la seguridad del paciente. Esto hace que el bebé no sea trasladado hacia un quirófano, con los riesgos que implica, sino que el bebé quede en el servicio y la cirugía se desarrolle dentro del servicio de neonatología, que es donde el paciente tiene que estar”, explicó.

La profesional añadió que “es algo que nos llena de orgullo, agradecemos a todo el equipo, porque esto es un trabajo en conjunto y en equipo. Anestesiólogos, médicos, enfermeros, cirujanos”, enumeró.

Amadeo, es un bebé que nació con apenas 27 semanas y un pesaje aproximado de 700 gramos que hace aproximadamente 4 meses que está en la Neo.

“Fue una experiencia increíble. Angustiante, pero agradecidos con todo el equipo, los doctores, enfermeros, las chicas de limpieza, la psicóloga, siempre sentimos fuerte su apoyo. Nos acompañaron en todo momento, eso fue fundamental”, expresó la mamá de Amadeo.

“Es algo que nunca imaginas, porque siempre crees que va a salir todo bien y al otro día vas a estar en tú casa con él. Mi hijo nació de 6 meses, era sabido que iba a ser un camino largo, porque era muy chiquito, pero acá siempre estuvimos tranquilos porque los doctores nos dieron ese apoyo y tranquilidad desde el día uno. Nos demostraron que ellos podían y Amadeo también nos demostró que siempre fue fuerte”, concluyó.