El Archivo Histórico Municipal volvió a abrir sus puertas a la comunidad

El Archivo Histórico Municipal “Alberto y Fernando Valverde” salió de su letargo este domingo tras un enorme trabajo de recuperación y puesta en valor y volvió a abrir sus puertas para todos los olavarrienses con sus invaluables documentos históricos y con el rescate de un más de siglo de relatos de las cosas olavarrienses a través de las páginas de El Popular.

Encabezó la jornada el intendente Maximiliano Wesner, que combinó la celebración de un nuevo aniversario de la institución con el reconocimiento a la labor periodística, en el marco también de la celebración del Día del Periodista que se conmemora cada 7 de junio.

Tras el descubrimiento de la placa alusiva, la propuesta tuvo como eje principal un streaming en vivo que reunió a periodistas locales en un espacio de diálogo, intercambio y reflexión sobre el rol de la comunicación en la construcción de la historia y la identidad de Olavarría.

La iniciativa permitió además que toda la comunidad pudiera participar de la actividad de manera virtual, al tiempo que se preservó el cuidado de un espacio emblemático para el patrimonio documental del Partido.

Uno de los mayores desafíos y logros recientes en todo ese tiempo fue la recepción, recuperación y tratamiento técnico del fondo documental del diario El Popular, un patrimonio documental de enorme relevancia para la historia de Olavarría y la región, compuesto por más de un siglo de registros periodísticos que constituyen una fuente indispensable para investigadores, estudiantes, periodistas y la comunidad en general.

Precisamente, tapas históricas de distintas décadas fueron volcadas sobre la mesa principal y sirvieron de puntapié para un sinfín de charlas y anécdotas.

En la ocasión cada una de los protagonistas de los medios presentes tomó la palabra con una consigna tan simple como significativa, y fue relatar en qué momento sintieron que fueron parte de la historia de la Ciudad, tanto como protagonistas como narradores o interlocutores de la misma.

La inundación del 1980, la pandemia de Covid19 y los recitales del Indio Solari, con aquel concierto fallido en los 90` cuando lideraba Los Redonditos de Ricota fueron algunas de las noticias más referidas, principalmente por la muerte reciente de Carlos Alberto “Indio” Solari.

Cada uno de los interlocutores puso en valor la importancia de poder contar con este registro documental y, más aún, que pueda a estar a disposición de la comunidad para su consulta.

El intendente Maximiliano Wesner ponderó también el trabajo realizado por el equipo del Archivo Histórico Municipal para poder organizar y dar el lugar que se merece tamaño registro de más de 100 años de historia compartida.

Trabajadores del Archivo también participaron activamente y narraron cómo fue la tarea realizada. En ese marco, además, destacaron la labor que se llevó a cabo no sólo en el reacondicionamiento edilicio, sino también en cómo se logró incrementar la cantidad de espacio y la infraestructura, que hace posible una óptima preservación de los registros documentales.

La intervención del Estado Municipal resultó clave para garantizar la preservación de este acervo histórico. De no haberse concretado dicha acción, gran parte de este patrimonio corría el riesgo de perderse definitivamente o de quedar restringido a circuitos de acceso limitado. Gracias al trabajo realizado, hoy forma parte de una colección pública, preservada y abierta a la consulta de toda la comunidad.

A lo largo de la transmisión, las y los periodistas compartieron anécdotas, experiencias y reflexiones sobre distintos momentos de la vida social, política, cultural y deportiva de Olavarría, generando un enriquecedor intercambio que permitió destacar el valor de la comunicación y de los archivos como herramientas fundamentales para la construcción colectiva de la memoria.

La reapertura del Archivo Histórico Municipal representa un paso significativo para continuar fortaleciendo las tareas de preservación, investigación y difusión de la memoria colectiva de los olavarrienses.

Quienes deseen visitarlo podrán acercarse de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, a la sede ubicada sobre Lamadrid 2658. Por información o consultas, archivohistorico@olavarria.gov.ar