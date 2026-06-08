Coloso del agro anunció una inversión de USD 400 millones en Bahía Blanca

La empresa agroindustrial Louis Dreyfus Company anunció una inversión de entre 310 y 400 millones de dólares para construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol en Bahía Blanca.

El proyecto, que estará emplazado en el complejo portuario de la ciudad, permitirá ampliar la capacidad exportadora de la región y generará más de mil puestos de trabajo durante su construcción.

La futura instalación producirá aceites, harinas y pellets derivados de oleaginosas, sumando valor agregado a una de las principales cadenas exportadoras del país. Una vez operativa, también demandará unos 70 empleos permanentes.

Una apuesta de escala global

Según informó la compañía, la nueva planta será una de las mayores instalaciones de molienda de semillas de girasol del mundo.

En una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, el director ejecutivo de la firma, Michael Gelchie, sostuvo que se trata de una de las inversiones más importantes realizadas por el sector agroindustrial argentino en la última década.

La empresa remarcó que el proyecto permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, fortalecer la competitividad exportadora argentina y generar mayores volúmenes de producción con valor agregado.

Además, destacó que la inversión contribuirá al desarrollo económico local y a la modernización de la infraestructura vinculada a la actividad agroindustrial.

Impacto para el puerto y la economía local

Desde el municipio de Bahía Blanca señalaron que la nueva planta agregará unas 750.000 toneladas anuales de capacidad exportadora al puerto local, uno de los principales nodos logísticos del país.

El proyecto también reforzará el perfil industrial y exportador de la ciudad, que en los últimos años concentró inversiones vinculadas a la energía, la petroquímica y la actividad portuaria.

El intendente Federico Susbielles calificó la iniciativa como una nueva muestra de confianza en el potencial productivo de Bahía Blanca y destacó el trabajo realizado por el Consorcio de Gestión del Puerto y los equipos municipales para acompañar el desarrollo de la inversión.

(Infocielo)