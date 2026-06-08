Por cobrar conceptos ajenos, multaron a Coopelectric por 47 millones de pesos

Con fecha del 28 de mayo de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la resolución del Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba) que aplicó una multa de $47.622.719,05 a Coopelectric por incluir el cobro de la llamada “contribución capital en acciones” en la factura de los consumos de energía eléctrica.

Según se precisó en el documento, cuando la concesionaria pidió autorización para cobrar ese concepto por manifestar que atravesaba una difícil situación económico financiera, el Oceba le indicó que se abstuviera de hacerlo, dado que no cumplía los requisitos básicos para que se pudiera autorizar.

Esos requisitos eran: que el usuario debería haber autorizado el cobro, que el pago se hiciera por separado de los consumos, que el destino de los fondos recaudados por ese ítem fuera “no eléctrico”.

Aún así la prestataria insistió en el cobro de ese monto, lo que derivó en una serie de presentaciones efectuadas por usuarios y por el área de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Olavarría durante este año, que cuestionaban el cobro del concepto denominado “contribución capital en acciones” en la factura de energía eléctrica.

El Oceba manifestó en la resolución que el propósito de su intervención es proteger los derechos de los usuarios y que la imposición de la multa busca corregir una conducta de la concesionaria que consideran que no se ajusta a la normativa.

En el documento se indicó además que se suspendió por un plazo de 90 días la autorización de los conceptos ajenos “Servicios Sociales” (sepelio e inhumación) otorgada a la cooperativa.

En ese plazo, se precisó, “deberá adecuar la factura de energía eléctrica, de manera tal, que permita el pago por separado de los conceptos vinculados al consumo de Energía Eléctrica y acreditarlo ante este Organismo de Control”.