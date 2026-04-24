Agenda: qué hacer en Olavarría y las localidades durante el finde

El Municipio difundió la agenda de actividades culturales, recreativas, educativas, deportivas y artísticas para disfrutar del fin de semana en el Partido, que comienzan este viernes y se extienden hasta el próximo domingo en Olavarría y las localidades.

Viernes

Con hora de comienzo a las 17, la Jornada de reflexión sobre la muestra fotográfica “Memoria colectiva de los cuidados” en el Museo Hogar Loma Negra tiene como objetivo reflexionar sobre roles y estereotipos aún naturalizados en el recorrido de las imágenes, a través de diferentes disparadores.

Entrada la noche, desde las 21, el Teatro Municipal tendrá la presentación de Pablo Alarcón y Claribel Medina con la obra “Es complicado”. Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día, una noche, un final, un comienzo, el amor y el desamor, los celos, lo que no fue, lo que es, lo que puede ser.

“Es Complicado” tuvo 5 nominaciones en la temporada de Villa Carlos Paz, logrando 3 Premios Carlos: Mejor comedia dramática, mejor actriz y premio a la trayectoria.

Entradas (sectorizadas – no numeradas): $ 44000 platea baja – $ 38500 platea alta- $ 33000 jubilados. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Sábado

De 16 a 19 el Centro Cultural “San José” será sede de “Desconectados”, la propuesta contará con música y pintura en vivo, set de DJ, espacio de tarot y rincones de lectura

La propuesta es simple: celular en modo avión al entrar. Sin fotos, sin historias, sin notificaciones. Solo vos, el equipo de mates, amigos y/o familia.

En Colonia San Miguel el ciclo literario “Pueblos de Olavarría” comenzará a las 16 en el Salón de Sociedad de Fomento “Los Amigos”. Se trata de una iniciativa que surge en el marco de la celebración de los “200 años de amistad Alemania en Argentina”, recordando un vínculo forjado sobre la hospitalidad y la esperanza.

Asimismo, el Museo Dámaso Arce presentará el taller “Libros Abstractos” desde las 17:30. “No hay narración tradicional. No hace falta texto. Lo importante es lo visual, lo táctil y lo compositivo. Leer con los ojos y las manos. Si uno se preguntara ¿Si mi libro fuera música, cómo o dónde sonaría?”, con esta premisa se plantea la activación de un libro abstracto, a partir de la observación y la intervención de técnicas como repetir, contrastar, superponer, rasgar, entre otras.

El taller está destinado al público en general mayores de 18 años, y resulta necesaria una inscripción previa, ya que el cupo es limitado. Los participantes deben enviar los siguientes datos: nombre y apellido, edad, teléfono de contacto al mail institucional del MDA (museo.damasoarce@olavarria.gov.ar) donde se responderá su inscripción.

Domingo

El domingo habrá diversas actividades a lo largo de todo el Partido. Con inicio a las 12, el Macro gimnasio del Club Estudiantes será sede de la primera fecha de la Copa Olavarría de Handball 2026 organizada desde la Subsecretaría de Deportes con el objetivo de brindar a jugadores y clubes locales la posibilidad de poder contar con una competencia en nuestra ciudad, pero también de acompañar y dar promoción a la disciplina.

Se jugarán en total 7 partidos, entre las categorías femenino y masculino, con entrada libre y gratuita.

A las 15 comenzará la Caminata Azul en el Parque Eseverri en el marco de las diferentes actividades alusivas al Día Mundial deConcientización sobre el Autismo, que son organizadas desde el Municipio de Olavarría.

El cronograma se iniciará a las 15 horas con la concentración, y a las 16 horas, habrá una clase de gimnasia abierta destinada para toda la familia. Una hora más tarde se llevará adelante la caminata propiamente dicha. Se invita a los participantes a llevar una remera azul, una prenda o detalle del color.

De 15 a 18 en el Bioparque “La Máxima” se desarrollará “El Reino Oculto: El fascinante mundo de los hongos” con juegos temáticos, charla informativa y espacio de laboratorio.

A las 15:30 iniciará, en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” la propuesta “Juguemos en la Plaza” diseñada no sólo con el objetivo de garantizar el derecho al juego a los más chicos, sino también en poner en valor los espacios públicos de nuestro partido, como sitios de encuentro, vinculación y diversión.

Los interesados/as en participar deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.

Otra de las actividades que tendrá epicentro en el Centro Cultural “San José” será Cierre de la muestra “Los caminos de la Memoria: 50 años de lucha olavarriense por la Verdad y la Justicia” desde las 16.

La proyección continua en el auditorio del corto documental “Carta, a las huellas del olvido” de Marcelo Góngora. La realización de esta pieza documental tuvo lugar en el Monte Pelloni durante el acto de inauguración como Espacio de la Memoria.

Además, habrá una visita guiada de la muestra “Los Caminos de la Memoria”, con integrantes de la Comisión por la Memoria, en el marco del cierre de la muestra. Salas 3 y 4.

En las localidades, precisamente en el Museo de Espigas, se realizará un taller de Escritura Creativa y Memoria Colectiva, con inicio a las 17.

Se desarrollará una actividad de memoria colectiva que permitirá rescatar recuerdos y anécdotas sobre la historia de la localidad. Dichos escritos serán utilizados para llevar adelante el proyecto de actualización de la muestra del Museo de Espigas.

En el marco de las propuestas por el Día Internacional del Libro, a las 17:30, en el Museo “Dámaso Arce” se dictará un “Taller de Confección de Señaladores”.

En esa actividad, a partir de cartones que pueden ser pintados, recortados, e intervenidos de diferentes maneras, cada participante va a poder llevarse su propio señalador, plastificado.

Por último, en el Teatro Municipal, Axel presentará su “25 Tour” desde las 20, celebrando 25 años de trayectoria musical y presentando de manera oficial su reciente álbum “Vuelve”.

“Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por Siempre”, “Celebra la vida” y hasta las canciones más recientes de su nuevo material estarán presentes en un concierto que es un verdadero viaje emocional y la oportunidad para reencontrarse con el público de cada lugar y festejar juntos el camino transitado.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 77000 platea baja- $ 55000 platea alta – $ 71500 sillas de palcos- $ 44000 pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.