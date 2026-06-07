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 - 7 de Junio de 2026 | 22:32

Liga Pre-Federal: Estudiantes logró su primer triunfo

En la tarde-noche del domingo, Estudiantes logró su primer triunfo en la Liga Pre-Federal.

Fotos: Prensa CAE

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes logró torcer la historia y sumó su primer festejo con la Primera División en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

 

El “Bataraz” derrotó 54 a 52 a Platense en la 8° presentación en el certamen provincial e hizo historia en la incipiente historia del proyecto. Máxima Mereles fue la máxima anotadora con 13 puntos.

 

A pesar de un inicio muy desfavorable, las dirigidas por Ramiro Bou se mantuvieron siempre en partido y lograron una memorable reacción. Con el partido igualado y cada posesión cargada de tensión, Estudiantes construyó una ofensiva trabajada. Dana Vendeirinho recibió en la pintura y encontró el corte preciso de Agostina Chantiri, que atacó el aro y convirtió la bandeja que selló el 54 a 52 definitivo.

 

 

La noche terminó con festejos, sonrisas y emoción porque Estudiantes lo buscó y finalmente lo encontró, su primer triunfo en la Liga Pre-Federal.

 

Síntesis Estudiantes – Platense:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Rincón. J. y De Vanna, S.

Estudiantes (54): Lemma (4), Vendeirinho (3), Bellinzoni (10), Mereles (13), Rojas (12) -FI- Castañares, T. (2), Castañares, G. (0), Barrera (0), García Maroa (0), Chantiri (7), Juárez (3). DT- Ramiro Bou

Platense (52): Lugones (12), Arguero (11), Gómez (3), Chubrega (10), Kuligows (2) -FI- Balda (0), Aceto (1), De los Santos (5), Jaime (8). DT- Lucas Bucchino 

Parciales: 9 – 22; 32 – 34; 43 – 46 y 54 – 52

 

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