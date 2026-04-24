Olavarrienses en Liga Argentina: ganó Viedma y hay desempate

La segunda categoría del básquet nacional tuvo continuidad de los Play-Off y en Río Negro, ganó Deportivo Viedma.

En un Cayetano Arias colmado y vibrante, Deportivo Viedma mostró carácter, corazón y básquet de alto nivel para quedarse con un triunfazo ante Provincial por 78 a 77. Una victoria agónica que le permitió empatar la serie 2-2 y estirar la definición a un quinto juego.

Jeffrey Merchant, en el elenco rionegrino, sumó 7 puntos, 6 rebotes y 1 recupero en 26:53 minutos.

El quinto y definitorio de la serie será el venidero domingo en Rosario.