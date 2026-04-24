Choque en pleno centro sin heridos

Dos vehículos estuvieron implicados en un choque este viernes. Fue en pleno centro, minutos después de las 11, en la intersección de Moreno y Coronel Suárez.

En una Ford Territory circulaba la concejal Adela Casamayor, quien impactó contra un VW Polo conducido por un hombre.

Ambos fueron atendidos en el lugar por personal de salud del Hospital Municipal. No fue necesario su traslado al centro de salud.

El siniestro se produjo a metros de un puesto callejero de aceitunas y conservas. "Por suerte venían despacio, solo se escuchó el ruido a chapa" contó el hombre que se instala en esa esquina cada mañana.