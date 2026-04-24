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 - 24 de Abril de 2026 | 11:43

Liga Federal: Estudiantes vuelve al “Maxi” con una clara misión

En la jornada de este viernes, Estudiantes vuelve a presentarse en condición de local en la Liga Federal y buscará cortar con la mala racha.

Luego de cuatro derrotas seguidas, Estudiantes buscará volver al triunfo cuando reciba a All Boys en una nueva presentación en la tercera categoría del básquet nacional.

 

El “Bataraz” buscará hacerse fuerte en el Maxigimnasio cuando desde las 21:00 hs reciba a uno de los tres representantes de La Pampa, All Boys que iniciará su gira por la Ciudad.

 

La misión es clara para los dirigidos por Mariano Iglesias, volver a la victoria tras una mala racha de cuatro derrotas seguidas.

 

Las acciones en el gimnasio central del Parque Guerrero serán controladas por Nahuel Casalot y Agustín Szchenyi, con Diego Cortelino como Comisionado Técnico.

 

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