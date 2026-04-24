Liga Federal: Estudiantes vuelve al “Maxi” con una clara misión

Luego de cuatro derrotas seguidas, Estudiantes buscará volver al triunfo cuando reciba a All Boys en una nueva presentación en la tercera categoría del básquet nacional.

El “Bataraz” buscará hacerse fuerte en el Maxigimnasio cuando desde las 21:00 hs reciba a uno de los tres representantes de La Pampa, All Boys que iniciará su gira por la Ciudad.

La misión es clara para los dirigidos por Mariano Iglesias, volver a la victoria tras una mala racha de cuatro derrotas seguidas.

Las acciones en el gimnasio central del Parque Guerrero serán controladas por Nahuel Casalot y Agustín Szchenyi, con Diego Cortelino como Comisionado Técnico.