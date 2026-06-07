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 - 7 de Junio de 2026 | 22:27

AmeriCup U18: Argentina finalizó en el quinto puesto

La Selección Argentina concluyó su participación en la AmeriCup U18 y fue con victoria en la tarde del domingo para ser 5°.

Foto: FIBA

En México terminó la participación de la Selección Argentina U18 y fue con quinto puesto en la tabla general.

 

La “albiceleste” derrotó 72 a 58 a Venezuela en el Domo de León y finalizó el certamen FIBA en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

 

En un duelo de trámite parejo en la primera mitad, los dirigidos por Mauro Polla mostraron su mejor faceta tras el descanso largo y tras un tercer parcial donde ambos fueron altamente efectivos, el combinado nacional fue dominador absoluto del último cuarto para quedarse con la victoria.

 

En el equipo nacional, Gonzalo Aman concluyó su experiencia internacional con 21:45 minutos jugados con 3 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias.

 

 

Final de la participación nacional en la AmeriCup sin clasificación al Mundial U19 del 2027 a pesar de sumar cuatro triunfos y apenas dos caídas.

 

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