Colecta solidaria para el merendero “Conquistando sonrisas”

Comenzó este miércoles y culminará el sábado una colecta de alimentos no perecederos y artículos de limpieza a beneficio del merendero “Conquistando sonrisas”, con al auspicio de Interact San Vicente, Rotaract San Vicente, Tierra de Chingotto y Axel, quien se presentará en Olavarría este domingo.

“Conquistando Sonrisas” trasciende un espacio de asistencia: es un punto de encuentro, contención y compromiso comunitario que lleva ya cinco años de trabajo ininterrumpido. El merendero brinda alimento a alrededor de 100 personas, con viandas para quienes lo necesitan los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20.30.

Pero su alcance va más allá: también continúa acompañando al Barrio 104, manteniendo un vínculo activo con unas 60 familias entre su espacio actual y el anterior.

Los referentes del merendero son Ezequiel Angeloff y su esposa Claudia Macías, quienes junto con sus cuatro hijos Evelin, Melina, Priscila y Bautista trabajan para ayudar a quienes más los necesitan.

Nacido originalmente en el Barrio 104, hoy continúa creciendo con esfuerzo y solidaridad en Necochea 3783, entre Laprida y Saavedra, consolidándose como un lugar de referencia para muchas familias, mientras avanza el sueño de mejorar su infraestructura (como la construcción de un techo propio).

El proyecto se sostiene gracias a una red humana profundamente comprometida. El referente del merendero trabaja junto a su familia -su esposa, quien cocina con dedicación para cada jornada, y su hija- además de colaboradores.

También cuentan con el apoyo solidario de un vecino que facilita servicios esenciales como el agua y el gas, en una muestra de que la comunidad se entrelaza para sostener este espacio.

Además de la asistencia alimentaria, “Conquistando Sonrisas” promueve la integración y la alegría a través de distintas actividades, como la organización de fechas especiales en el Día del Niño, Reyes y Navidad, generando momentos de felicidad para grandes y chicos.

En esa misma línea, el próximo día 15 realizarán una gran fiesta en la Sociedad de Fomento de Fonavi, con cinco bandas en vivo, una profesora de baile que trabajará con niños, jóvenes y adultos mayores, y venta de choripanes.

La entrada será libre y gratuita, solicitando como colaboración un alimento no perecedero.