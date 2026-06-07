Miles de fanáticos llegan a Avellaneda para despedir al Indio Solari

Una incesante marea de miles de fanáticos sigue llegando en estos momentos al Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador.

El velorio comenzará a las 11 en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo. A poco más de tres horas de que abran las puertas del microestadio, la concurrencia de seguidores en la localidad del sur del Conurbano es masiva para rendirle tributo al legendario cantante y compositor.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal.

Sin embargo, se prevé la llegada de más concurrentes durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario e incluso se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, a partir de las 11 de la mañana, las puertas del microestadio del polideportivo Gatica se abrirán para recibir a la multitud que rendirá homenaje al Indio Solari, sabiéndose que por disposición de la familia del ícono del rock nacional no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.