Venta de entradas físicas para el show de Ke Personajes

Los seguidores de Ke Personajes ya cuentan con una nueva opción para asegurar su lugar en el esperado concierto de la banda en Olavarría.

Desde este sábado ya se encuentra habilitada la venta de entradas físicas en Solucel, ubicado en Coronel Suárez 2860. Allí, quienes adquieran su entrada recibirán de forma inmediata el código QR impreso que deberán presentar el día del evento para ingresar al show.

Por otra parte, quienes prefieran realizar la compra de manera digital podrán continuar adquiriendo sus entradas a través de la plataforma ticket10.com.ar

Ante cualquier consulta, la organización dispuso la línea de WhatsApp 11 2507-8352 para brindar asesoramiento e información a los interesados.