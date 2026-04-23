Básquet Local: Estudiantes y Sport Club Trinitarios festejaron de visitantes

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó dos nuevos duelos de la 2° fecha y fue con festejos para Estudiantes y Sport Club Trinitarios.

En el Juan Manolio, Estudiantes venció a Pueblo Nuevo por 93 a 91 en tiempo suplementario en un gran partido. Franco Dupin y Emiliano Coppero con 24 puntos fueron los goleadores.

Empatados en 83 finalizaron los primeros cuatro parciales tras un verdadero duelo de rachas y que terminó siendo victoria para el “Bata” por la oportuna aparición de Valentino Cuadrillero en los cinco minutos extras.

Había iniciado mejor el “Lobo” en su recinto, pero en los dirigidos por Mauricio Beltramella mejoraron antes del descanso largo y lograron pasar al frente.

Tras el entretiempo, la visita mostró su mejor versión y llegó a casi una veintena de puntos de diferencia, pero no lo supo cerrar y Pueblo Nuevo reaccionó para igualar en su última posesión en ofensiva.

En el suplementario, el “albinegro” arrancó mejor y lo igualó el local, volvió a inclinar la balanza la visita y con un segundo en el reloj, Dupin intentó un triple heroico desde su campo, pero pegó en el aro y salió para la segunda victoria de Estudiantes en el certamen.

Por otro lado, en el Willy Matos, la victoria fue de Sport Club Trinitarios ante Racing por 55 a 57. Alexis Pasos Pérez con 19 puntos fue el máximo anotador en la noche lamatritense.

La fecha culminará en la noche del viernes cuando El Fortín viaje a Pehuajó para enfrentar a Deportivo Argentino.

Síntesis Pueblo Nuevo – Estudiantes:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Rincón, J. y Carusso, M.

Pueblo Nuevo (91): Barsi (12), Dupin (24), Alberca (6), Vázquez (13), Alonso (0) -FI- Toledo (0), Carballo (2), Conte (12), Torres Gisler (15), Lujan (2), Sánchez (5). DT- Cristian Sánchez

Estudiantes (93): Sánchez Savi, A. (0), Cuadrillero, V. (19), Callegaro (17), Silveyra (5), Dilascio (21) -FI- Coppero (24), Sánchez Savi, P. (0), Echevarría (3), Cuadrillero, R. (0), San Martín (4). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 24 – 18; 45 – 54; 60 – 67; 83 – 83 y 91 – 93