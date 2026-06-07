DAMIAN ANGEL PALLERO (MANCHO)

Falleció en Olavarría el día 06 de junio de 2026 a los 80 años de edad.

Su esposa: Nora Elvira Aguirre. Sus hijos Marcelo, Claudia, Natalia y Patricia. Sus hermanos, hermanos políticos, hijos políticos, sobrinos y nietos. Familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento " C". Comienza este domingo a las 8 cierra a las 20. Reabre lunes 8 a las 12. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos De Paz en día y hora a confirmar. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat. Lugar de nacimiento: Tapalqué. Actividad que desarrollaba: Jubilado