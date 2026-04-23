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 - 23 de Abril de 2026 | 21:31

La “Chingalán” debutó en Bélgica con triunfo

Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron este jueves en un nuevo certamen del calendario donde buscarán seguir sumando puntos para seguir liderando la Race 2026.

Foto: Premier Pádel

El calendario de Premier Pádel tuvo el estreno de la pareja del olavarriense y el madrileño en el Bruselas P2 y fue con victoria.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron en el cuadro principal de la competencia que se lleva a cabo en Bélgica estrenando el N°1 de la temporada 2026 y fue con victoria en los Octavos de Final.

 

El deportista olavarriense y el más ganador en actividad derrotaron en su primera presentación a Juanlu Esbrí y Álex Ruiz en 1 hora y 20 minutos de juego. Fue por 7/6 y 6/1.

 

La “Chingalán” que lidera el ranking de la temporada quiere alcanzar a los “Golen Boys” en el ranking FIP y en los Cuartos de Final enfrentará a Francisco Navarro y Francisco Guerrero en la jornada del viernes.

 

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