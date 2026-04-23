La 37° “Vuelta al Municipio” ya tiene la remera

Cada vez falta menos para la 37° edición de la “Vuelta al Municipio” y en las últimas horas, hubo presentación de la indumentaria y una reunión informativa.

La tradicional prueba pedestre que tendrá lugar el venidero 1° de mayo y recorrerá distintos puntos de la ciudad en una jornada pensada para la participación de toda la comunidad que inaugurará una carrera de mountain bike, presentó en sociedad la remera que hace alusión a la pasión argentina.

Otro rasgo distintivo es la presencia de las Islas Malvinas en una de sus mangas, como otra muestra más del posicionamiento y compromiso de la gestión municipal con la causa y en reivindicar el reclamo de soberanía.

Por otro lado, en la noche del último miércoles se llevó a cabo en el Salón Rivadavia una reunión informativa para la que fueron convocados los grupos de runners o corredores de todo el Partido, además del CAVO y corredores que han sido protagonistas de ediciones anteriores. El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el director de Gestión Deportiva Fernando Ottaviano y el profesor Alejandro Dirgam, director técnico de la prueba.

Por último, se hizo entrega a cada grupo de inscripciones libres para que sorteen entre sus integrantes.

Fuente: Prensa Municipal