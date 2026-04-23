Paro meteorológico: trabajadores del SMN anuncian un “apagón” de servicios

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunciaron un “apagón meteorológico” que tendrá lugar este viernes 24 de abril, entre las 5 de la mañana y el mediodía.

La medida de fuerza, que también alcanzará a la Estación Local de Olavarría, se enmarca en un conflicto laboral que denuncia el desmantelamiento del organismo y exige la reincorporación de 140 trabajadores despedidos.

Según informaron desde el sector gremial, durante las horas que dure la protesta se verán interrumpidos diversos servicios clave. Entre ellos, no se difundirán datos meteorológicos oficiales, no se publicará el pronóstico diario en la web institucional, ni se emitirán informes y mensajes destinados a la actividad aeronáutica.

Asimismo, se suspenderá la actualización del pronóstico semanal y no se realizarán peritajes meteorológicos.

Desde ATE sostienen que la medida busca visibilizar el impacto de los recortes en el funcionamiento del organismo y alertar sobre las consecuencias que puede tener la reducción de personal en un servicio considerado estratégico.