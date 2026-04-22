Vacantes para la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos

El Municipio de Olavarría informó que se encuentra vigente la búsqueda de profesionales para cubrir la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Para tal fin, se ofrece un cargo de 36 horas con bloqueo por $2.204.436, o bien un esquema de 44 horas de guardia, con una remuneración de $2.522183,13 (con bloqueo) o $1.395.632,97 (sin bloqueo), según lo que resulte más conveniente para el servicio.

Finalmente, como propuesta base para elevar al Departamento Ejecutivo, se sugiere evaluar, como incentivo para acompañar su radicación, el pago de hasta dos años de alquiler de un departamento de un dormitorio de $500.000.

Para inscripción o más información, comunicarse vía mail a pediatriaolavarria@gmail.com, personal@olavarria.gov.ar.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

La difusión de la propuesta de trabajo indica que con 30 años de trayectoria, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos se dedica a la atención de pacientes pediátricos de la ciudad y la región, brindando cuidados críticos de alta calidad.

Forma parte del Servicio de Pediatría, único efector de la ciudad, e integra la red de atención de la Provincia de Buenos Aires, lo que la posiciona como un centro de referencia regional.

El equipo está conformado por cinco profesionales especialistas con amplia experiencia, que trabajan de manera coordinada y con dedicación exclusiva. Se encuentra abierta la convocatoria a nuevos profesionales interesados en integrarse al equipo, con el objetivo de fortalecer la continuidad, contribuyendo a la consolidación y proyección de la unidad.

Cuenta con un plantel de enfermería capacitado (cobertura de un enfermero por turno de 6 horas) y se desarrolla un abordaje interdisciplinario junto a especialistas pediátricos y de adultos.

Dispone de laboratorio y servicio de técnicos radiólogos de guardia, lo que permite dar respuesta oportuna a las demandas asistenciales.

La unidad se encuentra equipada con potenciales seis unidades de atención, de las cuales tres se encuentran completamente operativas y equipadas, destinadas a pacientes críticos.

Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”

También se suman referencias al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. El nosocomio posee servicios especializados, jerarquizados mediante jefaturas de servicios y de áreas y profesionales de planta.

Es uno de los efectores de salud de un sistema sanitario integrado, además, por 24 Centros de Atención Primaria de la Salud, cuatro hospitales municipales, un hospital provincial y tres clínicas privadas.

Presenta una amplia oferta en materia de cursos y educación médica permanente. En este sentido, se destaca que en Olavarría funciona la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.