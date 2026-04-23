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 - 23 de Abril de 2026 | 09:47

Renunció Agustín Romero a la dirección de Bromatología

El Municipio indicó que motivó su decisión “la difusión de acusaciones falsas” en redes sociales, y lamentó que “él y su familia hayan tenido que atravesar una situación de malestar en el ámbito personal y familiar”.

 

El Municipio informó este jueves por la mañana la renuncia del director de Bromatología, Agustín Romero.

 

Según se indicó, se debe a que “en los últimos días se instalaron versiones falsas que derivaron en un escenario de exposición que tuvo impacto tanto en lo profesional como en lo personal y familiar”.

 

“Agustín Romero es un veterinario de amplia trayectoria en Olavarría, con una reconocida historia familiar en la actividad. Su llegada a la función pública respondió a su vocación de servicio y al compromiso de aportar su experiencia en un área clave para la comunidad” justificaron desde el Ejecutivo local.

 

Al mismo tiempo, lamentaron que “a raíz de la difusión de acusaciones falsas, él y su familia hayan tenido que atravesar una situación de malestar en el ámbito personal y familiar, lo que motivó su decisión”.

 

Por último, el Municipio llamó “a la reflexión frente a este tipo de situaciones, y en particular sobre el uso de redes sociales para la difusión de acusaciones sin sustento, mensajes violentos, prácticas que afectan a las personas, dañan su entorno y desalientan la participación de profesionales comprometidos. Este tipo de dinámicas, que no resultan aisladas, también impactan en ámbitos sensibles como el sistema de salud”.

 

 

 

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