El HCD tratará un aumento del 120% en la tarifa de agua

Este jueves, en el marco de la cuarta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD), se debatirá un incremento de 120,35% en la tarifa del servicio de agua corriente.

La propuesta surge a partir de una presentación realizada por Coopelectric bajo el expediente “Actualización de costos de prestación del servicio sanitario”. Mediante una nota formal, la entidad solicitó una revisión de las tarifas en función del incremento de sus costos operativos.

El pedido original había sido elevado en el mes de noviembre del año pasado. Posteriormente, la Cooperativa solicitó que se actualizarán los valores teniendo en cuenta el período comprendido entre noviembre y marzo, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, la actualización también contempla el impacto de la morosidad en el pago del servicio y el aumento en los costos de mano de obra, factores que inciden directamente en la estructura de gastos de la prestataria.

Tras la presentación, el Departamento Ejecutivo llevó adelante un análisis de costos para evaluar la viabilidad del incremento solicitado, avalando la presentación de este jueves.

Si bien el expediente generará debate entre los distintos bloques políticos, el pedido de Coopelectric seguramente será aprobado, por lo que el ajuste será aplicado en el transcurso de los próximos meses.

El último aumento de la tarifa aprobado en el Concejo Deliberante se concretó el 1º de noviembre de 2024 e implicó una suba del 341%.

En la misma sesión, también se abordará una variada agenda de temas impulsados por distintos bloques. Desde la UCR, se impulsa un proyecto de comunicación que manifiesta preocupación por el estado de la Ruta Provincial Nº 51 en el tramo comprendido entre los kilómetros 453 y 458.

Por su parte, el bloque La Libertad Avanza elevó un pedido de informes referido al funcionamiento de los museos municipales.

En tanto, también se tratará un proyecto de comunicación (UCR) que expresa preocupación por la paralización de la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, y otro que advierte sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional, este último impulsado por el bloque Fuerza Patria.