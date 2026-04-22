Básquet local: la 2° fecha arrancó con la segunda victoria "Chaira"

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 2° fecha y Racing sumó su segundo festejo.

El “Chaira” venció 86 a 60 a Ferro y sumó su segundo festejo en la competencia doméstica que inició con una nueva fecha.

En un duelo con amplio dominio visitante, donde sólo fueron parejos los 10 minutos iniciales, el ex “Carbonero” Tomás Pietrafesa fue el máximo anotador con 19 puntos.

La programación continuará en la noche del jueves por partida doble cuando, en el Juan Manolio, se enfrenten Pueblo Nuevo y Estudiantes y en el Willy Matos, lo hagan Racing de La Madrid y Sport Club Trinitarios.

Síntesis Ferro – Racing:

Estadio: De la Vega

Árbitros:

Ferro (60): Negrete (7), Gómez (11), Iturralde (5), Alveza (2), Macías (11) -FI- Pinini (11), Alonso (8), Martínez Bosaleh (0), Lorenzo (0), Donatelli (0), Cornejo (0). DT- Lucas Laborde

Racing (86): Ciuffetelli (9), Larregina (4), Pietrafesa (19), D´Alessio, F. (6), D´Alessio, S. (13) -FI- Díaz Herrera (4), Ciappina (6), Alonso (4), Dieser Cataldi (6), Santana (8), Migliazzo (3), Cuadrillero (4). DT- Matías Orlando

Parciales: 16 – 20; 25 – 47; 47 – 70 y 60 – 70