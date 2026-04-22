Torneo Interligas Juvenil: jugaron en el Pozo Serrano

El certamen reservado para dos categorías formativas que cuenta con participación de equipos de Olavarría y Bolívar, inició con la 3° fecha en el Pozo Serrano.

Debido a la lluvia de los primeros días de la semana, la programación del Interligas Juvenil, finalmente pudo comenzar con su programación en la tarde-noche de este miércoles.

En el Pozo Serrano, Racing venció a San Martín en las dos categorías en el primer duelo para los representantes locales.

Los resultados:

Sub12:

Racing 4 – 0 San Martín

Balonpié 3 – 0 Bancario

Sub14:

Racing 5 – 0 San Martín

Balonpié 6 – 0 Bancario

La programación:

Jueves:

Ferro vs. Empleados de Comercio

Loma Negra vs. Estudiantes

Postergado:

El Fortín vs. Embajadores