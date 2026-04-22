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 - 22 de Abril de 2026 | 22:58

Torneo Interligas Juvenil: jugaron en el Pozo Serrano

Este miércoles y después de varias postergaciones finalmente comenzó la acción para los equipos olavarrienses en una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva en las categorías Juveniles.

Foto: Claudia Begunza

El certamen reservado para dos categorías formativas que cuenta con participación de equipos de Olavarría y Bolívar, inició con la 3° fecha en el Pozo Serrano.

 

Debido a la lluvia de los primeros días de la semana, la programación del Interligas Juvenil, finalmente pudo comenzar con su programación en la tarde-noche de este miércoles.

 

En el Pozo Serrano, Racing venció a San Martín en las dos categorías en el primer duelo para los representantes locales.

 

Los resultados:

Sub12:

Racing 4 – 0 San Martín 

Balonpié 3 – 0 Bancario 

Sub14:

Racing 5 – 0 San Martín 

Balonpié 6 – 0 Bancario

 

La programación:

Jueves:

Ferro vs. Empleados de Comercio 

Loma Negra vs. Estudiantes

Postergado: 

El Fortín vs. Embajadores

 

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