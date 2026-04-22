Torneo Interligas Juvenil: jugaron en el Pozo Serrano

El certamen reservado para dos categorías formativas que cuenta con participación de equipos de Olavarría y Bolívar, inició con la 3° fecha en el Pozo Serrano.
Debido a la lluvia de los primeros días de la semana, la programación del Interligas Juvenil, finalmente pudo comenzar con su programación en la tarde-noche de este miércoles.
En el Pozo Serrano, Racing venció a San Martín en las dos categorías en el primer duelo para los representantes locales.
Los resultados:
Sub12:
Racing 4 – 0 San Martín
Balonpié 3 – 0 Bancario
Sub14:
Racing 5 – 0 San Martín
Balonpié 6 – 0 Bancario
La programación:
Jueves:
Ferro vs. Empleados de Comercio
Loma Negra vs. Estudiantes
Postergado:
El Fortín vs. Embajadores