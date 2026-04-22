Los colectivos entrarán con normalidad al Campus Universitario

Desde la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se informó que dejaron sin efecto la medida de protesta programada para este jueves 23, que implicaba el no ingreso de las unidades de colectivos al Campus Universitario.

Desde el gremio se indicó que "esta decisión se toma en función de la información recibida en las últimas horas por parte de las autoridades competentes, tanto de la Municipalidad como de Unicen, quienes han confirmado que los pliegos licitatorios para la construcción de las cabeceras ya se encuentran en marcha y en proceso avanzado".

El comunicado difundido agregó: "Entendiendo que esto representa un avance concreto en un reclamo histórico de los trabajadores, se resuelve suspender la medida prevista, a la espera del inicio efectivo de las obras".

Desde la entidad gremial que nuclea a los choferes de colectivos se advirtió: "Continuaremos en estado de seguimiento permanente, exigiendo el cumplimiento de los plazos y compromisos asumidos".

De acuerdo a lo informado oportunamente por el Municipio, las obras de adecuación comenzaron a mediados del mes de febrero. Están a cargo de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

Se precisó que las tareas comprenden, en una primera etapa, movimientos de suelos, nivelación y puesta en condiciones del terreno para la posterior confección de una platea y disposición de un contenedor que contará con instalaciones sanitarias, mobiliario y suministro eléctrico.

La semana pasada, desde la UTA habían advertido sobre "la falta de respuestas por parte de las autoridades de la Universidad, responsables de garantizar servicios esenciales como agua, electricidad y cloacas".