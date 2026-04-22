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Violento choque y vuelco en el barrio San Vicente

Se produjo este miércoles por la mañana en 25 de Mayo y Collinet. Una de las conductoras sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladada al Hospital Municipal.

 

Este miércoles, pasadas las 8 de la mañana, ocurrió un violento siniestro vial que terminó en el vuelco de uno de los dos vehículos involucrados.

 

El hecho de tránsito sucedió en la esquina de 25 de Mayo y Collinet, entre un VW Taos y un Chevrolet Astra. 

 

 

Según se supo, la conductora del Astra circulaba por 25 de Mayo y un vehículo que viajaba a la par cruzó por Collinet, por lo cual ella atinó a hacer lo mismo. No advirtió la presencia del VW Taos, lo chocó y como consecuencia se produjo el vuelco.

 

Una ambulancia se hizo presente y trasladó a una de las conductoras por un golpe en la cabeza. Ingresó al centro de salud consciente y sus lesiones, en principio, no revisten gravedad.

 

El tránsito está asistido en el lugar por personal del Comando de Patrullas.

 

 

 

 

 

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