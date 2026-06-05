Se suspendió Mercados Bonaerenses y "Modo Mundial"

Debido a las persistentes lluvias durante las últimas horas y el pronóstico de que persistirán hasta el domingo inclusive, informaron que la edición de Mercados Bonaerenses que iba a llevarse a cabo este sábado en el Parque Mitre fue suspendida.

Asimismo, el evento “Modo Mundial” en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” fue postergado por el mismo motivo.

El programa de propuestas incluía sorteos de remeras y figuritas, torneo barrial, fútbol-tenis, intercambio de figuritas, torneo 2 vs 2, proyección y merienda.

Detallaron que la actividad fue reprogramada para el próximo sábado 13.