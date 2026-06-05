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 - 5 de Junio de 2026 | 15:29

Se suspendió Mercados Bonaerenses y "Modo Mundial"

Las actividades pautadas para este fin de semana fueron canceladas por cuestiones climáticas. La propuesta en el Centro “Diego Armando Maradona” se reprogramó para el próximo 13 de junio.

Debido a las persistentes lluvias durante las últimas horas y el pronóstico de que persistirán hasta el domingo inclusive, informaron que la edición de Mercados Bonaerenses que iba a llevarse a cabo este sábado en el Parque Mitre fue suspendida. 

Asimismo, el evento “Modo Mundial” en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” fue postergado por el mismo motivo. 

El programa de propuestas incluía sorteos de remeras y figuritas, torneo barrial, fútbol-tenis, intercambio de figuritas, torneo 2 vs 2, proyección y merienda.

Detallaron que la actividad fue reprogramada para el próximo sábado 13.

 

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