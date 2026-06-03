Una pasajera mordió a una policía y tuvieron que bajarla de un avión

Lo que debía ser un vuelo rutinario entre Buenos Aires y Córdoba terminó convertido en una escena caótica dentro de un avión, luego de que una pasajera estallara de furia en pleno embarque, insultara al personal y atacara a una oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Todo comenzó cuando la aerolínea reforzó los controles sobre el equipaje de mano para evitar excesos de carga en la cabina. Según relataron testigos, los chequeos fueron estrictos y varios pasajeros tuvieron que abrir bolsos e incluso quitarse las camperas para demostrar que no llevaban objetos ocultos.

En ese contexto, una mujer reaccionó de manera completamente descontrolada. Primero discutió a los gritos con empleados de la compañía aérea y luego comenzó a lanzar insultos delante del resto de los pasajeros, generando tensión y demoras a pocos minutos del despegue.

Ante la gravedad de la situación, intervino personal de la PSA. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, la pasajera se resistió a abandonar la aeronave y protagonizó un violento forcejeo que terminó de la peor manera: mordió a una oficial que intentaba retirarla sin usar la fuerza.

La escena generó indignación dentro del avión. Mientras algunos pasajeros grababan la secuencia con sus celulares, otros comenzaron a aplaudir y reclamar que la mujer fuera sacada de inmediato para que el vuelo pudiera despegar.

Después de varios minutos de tensión, las autoridades finalmente lograron desembarcarla y el avión pudo continuar viaje con normalidad.

El episodio causó sorpresa entre los presentes y dejó una imagen pocas veces vista en un aeropuerto: una discusión por controles de equipaje que terminó con una pasajera fuera de control y un ataque contra una agente policial.

Fuente: Infocielo