Impactante choque en Sarmiento y Moreno, que involucró a tres autos y dos inmuebles

Un siniestro vial de espectaculares connotaciones se produjo este miércoles poco antes de la 13.30 en la avenida Sarmiento, que involucró a tres automóviles y dos inmuebles.

De acuerdo con el relato de los testigos oculares del accidente, el conductor a bordo de un Chevrolet Corsa que circulaba por la calle Moreno intentó ingresar a la avenida Sarmiento sin percatarse de que en dirección este circulaba un Renault Symbol.

Tras el impacto, el conductor del Renault perdió el control del vehículo, colisionó contra un Volkswagen Polo que se encontraba estacionado, fue a dar contra el frente del domicilio de Sarmiento 2920, siguió su curso y terminó dando contra una columna de alumbrado público frente a un supermercado chino.