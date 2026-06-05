Fanáticos del Indio se reunieron en la esquina del Hotel Savoy

La muerte del Indio Solari este 5 de junio impactó a la escena musical y cultural argentina. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

A pocas horas de conocido su fallecimiento, los fanáticos de distintas partes del país convocaron a banderazos y “misas ricoteras” en plazas y otros espacios públicos. En el caso de Olavarría, el escenario fue otro y tuvo una razón más que especial.

A las 19 los seguidores del Indio comenzaron a llegar a la esquina de Moreno y Belgrano donde se encuentra el ya deshabitado Hotel Savoy.

Allí, en 1997, el Indio Solari y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindaron una recordada conferencia de prensa tras la suspensión del recital que la banda tenía previsto realizar en Olavarría.

Se entonaron los clásicos del músico, se alzaron banderas y remeras de la banda, y se pegó una foto del Indio en el cartel del emblemático hotel céntrico. También hubo llantos, abrazos y momentos de congoja.

El momento quedará en la memoria de todos los amantes del rock nacional que siguieron la carrera del destacado músico y los acompañaron en cada una de sus misas con “el pogo más grande del mundo”.