Menores entre 10 y 13 años implicados en amenazas a las escuelas

En diálogo con Verte Azul Noticias el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, confirmó que actualmente hay entre 15 y 20 causas judiciales en investigación en Azul por las amenazas registradas en escuelas de Olavarría y la región.

Según explicó, los casos involucran a menores de entre 10 y 13 años, quienes son inimputables por su edad. Sin embargo, la investigación apunta a determinar si existe un “autor ideológico” detrás de estos desafíos.

“Esto es un hecho grave, muy grave, que confluye a través de la derivación de un reto viral que se hace por TikTok y también la posible derivación en causas con respecto a los padres” advirtió y añadió que “es como que el hijo se lleva el auto del padre y choca a alguien. Los padres van a ser responsables y esto es lo mismo”.

“La mayoría de los casos, por lo menos de los que tenemos nosotros, no son menores imputables. Lo que se ha podido hacer es incautar sus teléfonos para abrirlos y ver qué hay ahí adentro, de dónde viene y seguir la línea de investigación respecto de cuál fue -si se puede llegar- el autor ideológico” dijo.

Sobrino subrayó que “el delito existe, no es que porque son menores no existe y puede derivar en un delito mayor aún, en este caso de terrorismo. Las causas que se han podido determinar eran de menores inimputables. Respecto a ellos no se permite la persecución, ni siquiera con la nueva ley, que recién se aplicará 180 días después de la sanción”.

El fiscal señaló que la justicia trabaja con herramientas tecnológicas para rastrear el origen de las amenazas y pidió a las instituciones educativas aplicar los protocolos correspondientes ante cada caso.

“No son chistes”, advirtió el fiscal, y llamó a las familias a involucrarse y dialogar con los chicos sobre las consecuencias de participar en este tipo de prácticas.