Convocan a un homenaje al Indio Solari en Olavarría

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, seguidores del músico convocaron a un encuentro este viernes a las 19 frente al edificio del Hotel Savoy de Olavarría para compartir un momento de recuerdo y homenaje.

La convocatoria comenzó a difundirse a través de las redes sociales bajo la consigna: “Nos encontramos. Para compartir un abrazo, una canción”.

La propuesta es reunirse en la puerta del emblemático hotel ubicado en el centro de la ciudad, un sitio que forma parte de la memoria colectiva de los fanáticos del rock nacional. Allí, en 1997, el Indio Solari y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindaron una recordada conferencia de prensa tras la suspensión del recital que la banda tenía previsto realizar en Olavarría.

Se espera que vecinos, seguidores y admiradores del músico participen del encuentro para rendirle homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.