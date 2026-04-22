Detectaron condiciones irregulares de trabajo en seis establecimientos hortícolas

La delegación Mar del Plata, junto a la seccional Lobería de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), en articulación con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Policía Federal, la Dirección Nacional de Migraciones y el Comité de Lucha contra la Trata de Personas -dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación- detectaron condiciones de trabajo irregulares en en seis establecimientos hortícolas del partido de Olavarría.

Días atrás se realizaron inspecciones en distintos establecimientos, donde se relevaron trabajadores y se verificaron condiciones laborales en el marco de la normativa vigente.

Según se informe, se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de libreta de trabajo rural, situaciones de trabajo no registrado, ausencia de elementos de protección personal y otras condiciones que no se ajustan a lo establecido por la Ley 26.727.

Se constató además casos de trabajadores sin documentación laboral exhibida y situaciones que serán analizadas por los organismos competentes para su correspondiente regularización.

Desde UATRE destacaron la importancia de estos operativos conjuntos para fortalecer los controles, prevenir la informalidad laboral y garantizar condiciones dignas de trabajo en el sector rural.

Remarcaron además que la articulación entre organismos nacionales y entidades gremiales resulta clave para avanzar en la erradicación de estas prácticas irregulares y la protección integral de los trabajadores rurales.