Fútbol Femenino: la fecha se jugó casi toda

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas jugó de manera parcial la 5° fecha, ya que la lluvia impidió la realización de un cotejo.

La programación debía iniciar el viernes con el duelo entre El Fortín y Ferro en la categoría Sub15, pero la tormenta obligó a la suspensión.

El resto de la programación se pudo completar, con duelos entre sábado y domingo y un torneo que avanza.

Los resultados:

Sub15

El Fortín vs. Ferro (suspendido)

Municipales 0 - 3 (Isabella Ferro Altafini -2- y Damaris García) Racing

Estudiantes 2 (Bianca Fernández Cuesta -2-) - 1 (Clara Federico) Ferroviario

Primera División

Municipales 1 (Anahí Soto Rodríguez) - 3 (Mía Suárez Fernández y Luz Attadía -2-) Club Ciudad de Olavarría

Sierra Chica 0 - 5 (Lola Ingliso Guzzetti -2-, Kiara Ponce -2- y Alison Castro) Ferro

Racing 0 - 3 (Valeria Oroná, Daiana Leonardo y Eliana Delletesse) Colonias y Cerros

Libre: El Fortín

Fuente: Prensa LFO