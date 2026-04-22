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 - 22 de Abril de 2026 | 16:38

Fútbol Femenino: la fecha se jugó casi toda

En el transcurso del fin de semana, se jugó una nueva fecha del Torneo “Andrea Serris” de fútbol femenino que se jugó casi completa.

Foto: Prensa CCdO

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas jugó de manera parcial la 5° fecha, ya que la lluvia impidió la realización de un cotejo.

 

La programación debía iniciar el viernes con el duelo entre El Fortín y Ferro en la categoría Sub15, pero la tormenta obligó a la suspensión.

 

El resto de la programación se pudo completar, con duelos entre sábado y domingo y un torneo que avanza.

 

Los resultados:

Sub15

El Fortín vs. Ferro (suspendido)

Municipales 0 - 3 (Isabella Ferro Altafini -2- y Damaris García) Racing 

Estudiantes 2 (Bianca Fernández Cuesta -2-) - 1 (Clara Federico) Ferroviario 

Primera División

Municipales 1 (Anahí Soto Rodríguez) - 3 (Mía Suárez Fernández y Luz Attadía -2-) Club Ciudad de Olavarría 

Sierra Chica 0 - 5 (Lola Ingliso Guzzetti -2-, Kiara Ponce -2- y Alison Castro) Ferro 

Racing 0 - 3 (Valeria Oroná, Daiana Leonardo y Eliana Delletesse) Colonias y Cerros 

Libre: El Fortín

 

Fuente: Prensa LFO

 

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