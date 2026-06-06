Operativo Frío: jornada de clasificación con una gran respuesta solidaria

Desde las 10 de la mañana se desarrolla en el Club Provincial la jornada de centralización, clasificación y organización de las donaciones recolectadas en el marco del Operativo Frío, la campaña solidaria impulsada por el Municipio con la participación de alrededor de 40 instituciones de todo el Partido.

Hasta las 16 horas, los vecinos aún pueden acercar ropa de abrigo, frazadas y calzado al club ubicado en la esquina de Belgrano y Tacuarí, donde voluntarios y trabajadores municipales realizan la selección de los elementos recibidos durante las últimas semanas.

El subsecretario de Desarrollo Social, Leonardo Yunger, explicó a Verte que la tarea apunta a ordenar todas las donaciones para facilitar su posterior distribución entre las familias más vulnerables ante las bajas temperaturas.

“Lo que estamos haciendo ahora es la clasificación y organización de todas las prendas de abrigo que los vecinos acercaron a las 40 instituciones que participaron del Operativo Frío impulsado por el Municipio”, señaló.

En ese sentido, detalló que las prendas son separadas por tipo y talle para optimizar la asistencia. “Estamos trayendo todas las donaciones al Club Provincial para clasificarlas por prenda y por tamaño, y dejarlas listas para distribuirlas en los servicios territoriales municipales, donde ya se está realizando el relevamiento de las familias más vulnerables a las bajas temperaturas”, indicó.

Yunger destacó además la importante respuesta de la comunidad y el compromiso de las instituciones participantes. “Hay muchas donaciones y continúan acercándose voluntarios para colaborar con la clasificación. También estamos evaluando el estado de cada prenda, que debe estar limpia y en condiciones de uso. Aquellas que no cumplan con estos requisitos serán destinadas a un proceso de reciclado”, explicó.

Los trabajos continuarán durante toda la jornada, mientras siguen llegando aportes de los vecinos. Una vez finalizada la clasificación, las donaciones serán distribuidas a través de los servicios territoriales municipales para asistir a quienes más lo necesiten durante el invierno.