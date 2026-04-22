Provincia: se registraron alrededor de 1.000 denuncias por amenazas en escuelas

En todo el país continúa la conmoción por las amenazas de tiroteos en escuelas, ya con acciones policiales y judiciales. Se supo en las últimas horas que solo en la provincia de Buenos Aires se radicaron unas 1.000 denuncias por pintadas, carteles y fotografías con armas en redes sociales.

Olavarría también forma parte de esa cifra, con seis casos difundidos durante la semana pasada, con carteles y pintadas en los baños de los establecimientos educativos.

Las investigaciones judiciales avanzan en distintos puntos, donde identificaron a alumnos detrás de las amenazas en el partido de Moreno y pidieron embargar a sus padres. Y en Mar del Plata, los progenitores de estudiantes identificados deberán afrontar los gastos de los operativos policiales.

Según números del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de La Matanza se tomaron 200 denuncias. En otros departamentos, como en el de Moreno, hubo 70 denuncias.

Con información de: DIB