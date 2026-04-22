Olavarrienses en Liga Argentina: “Depor” tiene otra vida

La Liga Argentina sigue adelante con los cruces de eliminación directa y en el cambio de escenario, Deportivo Viedma logró la victoria que necesitaba para seguir con chances de clasificación con Merchant como figura.

Deportivo Viedma luchó, mostró un gran nivel de juego y se quedó con un triunfazo frente a Provincial por 83 a 69 para seguir con vida en la serie. En un duelo de trámite parejo, el equipo rionegrino sostuvo la diferencia lograda con un enorme trabajo defensivo y administró bien las posesiones con ataques largos para sumar su primer punto del cruce.

Jeffrey Merchant, que se ausentó varios minutos por una molestia, fue una de las figuras con 15 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 1 robo en 22:08 minutos de juego.