Hubo goles en las Inferiores AFA y prueba de Banfield

La Asociación de Fútbol Argentino sigue adelante con la competencia para las categorías formativas y fue con gol para Isaías García.

El pasado fin de semana, Boca Juniors enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto en el predio de Ezeiza para las categorías más chicas y en Octava, hubo goles para Isaías García. El delantero anotó 2 de los cinco goles de su equipo que también tuvo a Franco Corrales -titular- y Jaime Azato -ingresó desde el banco-.

Por otro lado, en el Buglione Martinese, estuvo el Departamento de Captación del Club Atlético Banfield que durante dos días observó jugadores locales y de la Región en las categorías 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

La satisfactoria observación confirmó que varios futbolistas en formación serán sometidos a una nueva instancia de evaluación.