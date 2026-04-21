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 - 21 de Abril de 2026 | 22:49

Hubo goles en las Inferiores AFA y prueba de Banfield

En el transcurso de las últimas semanas, el Club Atlético Banfield llevó a cabo una prueba de futbolistas en la Ciudad en plena disputa de la competencia AFA donde volvió a festejar Isaías García.

La Asociación de Fútbol Argentino sigue adelante con la competencia para las categorías formativas y fue con gol para Isaías García.

 

El pasado fin de semana, Boca Juniors enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto en el predio de Ezeiza para las categorías más chicas y en Octava, hubo goles para Isaías García. El delantero anotó 2 de los cinco goles de su equipo que también tuvo a Franco Corrales -titular- y Jaime Azato -ingresó desde el banco-.

 

Por otro lado, en el Buglione Martinese, estuvo el Departamento de Captación del Club Atlético Banfield que durante dos días observó jugadores locales y de la Región en las categorías 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

 

 

La satisfactoria observación confirmó que varios futbolistas en formación serán sometidos a una nueva instancia de evaluación.

 

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