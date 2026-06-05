Olavarría, el escenario del último recital del Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio, conmocionó este viernes al mundo de la música y a miles de seguidores que durante décadas acompañaron su trayectoria.

Tenía 77 años y falleció en su casa de Parque Leloir, donde transitaba los últimos años de una vida marcada por la creación artística y por la lucha contra el Parkinson, enfermedad que él mismo había hecho pública en 2016.

Para Olavarría, la noticia tiene una resonancia particular. Fue aquí donde el Indio ofreció su último recital en vivo, el 11 de marzo de 2017, en el predio rural La Colmena.

Aquella presentación reunió a cientos de miles de personas llegadas desde distintos puntos del país y volvió a demostrar la extraordinaria capacidad de convocatoria de uno de los artistas más influyentes de la historia del rock nacional.

El recital quedó marcado por su dimensión popular, pero también por los trágicos hechos ocurridos durante la jornada, que incluyeron la muerte de dos fanáticos en medio de una multitud desbordada.

Con el paso de los años, aquel show terminó convirtiéndose en el cierre definitivo de una etapa: la última vez que el Indio Solari se presentó ante su público de manera presencial.

Tras aquella noche en Olavarría, el músico concentró su actividad en el trabajo de estudio, la producción artística y la publicación de libros. En 2020 sorprendió con una presentación virtual utilizando tecnología holográfica, una experiencia innovadora que permitió mantener el contacto con sus seguidores, aunque ya lejos de los escenarios tradicionales.

Con su fallecimiento, Olavarría vuelve a ocupar un lugar en la memoria colectiva del rock argentino. La Ciudad fue testigo del último gran encuentro entre el Indio Solari y su público, una despedida que en aquel momento nadie imaginó definitiva y que hoy adquiere un significado histórico para generaciones de seguidores.