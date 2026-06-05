Colapsó un árbol de importantes dimensiones en Loma Negra

Un pino de importantes dimensiones colapsó en la mañana de este jueves en la Plaza de la Eficiencia y el Trabajo en Loma Negra.

El delegado en aquella localidad, Gabriel Suburu, se mostró sorprendido por el incidente: “Hemos tenido fuertes vientos en los últimos tiempos y no se nos cayó un árbol en esta plaza y ayer se cayó este pino”.

Durante la jornada del jueves se realizaron los primeros trabajos sobre el árbol tendido (un pino según la palabra del delegado) para permitir el desplazamiento de los vecinos por el lugar.

“En cuanto mejor el tiempo vamos a terminar con las labores para despejar el lugar” anticipó Suburu.