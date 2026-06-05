Torneo Provincial e Infanto-Juvenil para las bochas locales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” completó una nueva semana y fue con deportistas en formación siendo protagonistas.

Durante el transcurso del fin de semana, en Bahía Blanca, se completó el Torneo Provincial Sub18 y Sub21 y fue sin éxito para la delegación local.

Thiago García, bicampeón defensor, cayó en Octavos de Final ante Alvear tras haber logrado imponerse en sus partidos de Zona en Individual Sub21 y Nicolás Aquerreta que fuera el ganador del selectivo, no logró acceder a la ronda de Play-Off.

En Parejas Sub18, Mateo Giles, Mateo Arana y Josefina Aquerreta sumaron derrotas y no pudieron clasificar en su zona.

Por otro lado, en las canchas de la Ciudad, prosiguió el Infanto-Juvenil para Sub12 y Sub15. En la división menor, los dos equipos de Hinojo jugarán por el título, con ventaja para el A y en Sub15, se jugó la anteúltima fecha.

Los resultados:

Ronda Final Sub12:

Hinojo B 12 – 7 Pueblo Nuevo

Sub15:

Hinojo (Juan Passarini) 12 – 3 Álvaro Barros (Raiquen Arce)

Loma Negra (Ariel González) – Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque)

Libre: Pueblo Nuevo (Tiziano Orradre)

Por último, Erika Quinteros, bochófila de Fortín Tradicionalista, participó el pasado fin de semana de un entrenamiento de Raffa Volo junto a la Preselección Argentina. Fue en Córdoba con la coordinación del DT, José Gaspari.

Fuente: Bochas Olavarría