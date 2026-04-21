ACOP: se cerró la tercera con las categorías Impares

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó la 3° fecha y fue con una gran convocatoria en las Imparess.

La fecha tuvo acción en Tercera Caballeros y Quinta (Caballeros y Damas) en diferentes complejos locales.

En Tercera Caballeros, con 18 parejas en competencia, los campeones fueron Manuel Zulaica y Álvaro Mendiberry que vencieron, en una final muy disputada vencieron a Juan Filardo y Alan Tomás por 4/6, 7/6 y 6/4. En semifinales superaron a los hermanos Ian y Brayton López por 6/4 y 6/2.

Por su parte, en Quinta Caballeros, donde participaron 24 duplas, el título quedó en manos de Juan Veneciano y Lucas Peralta, quienes se impusieron en la final ante Fernando Fernández y Martín Benedetto por 7/6 y 6/2. En semifinales, los campeones derrotaron a Pascal Sergio y Juan Rosende por 6/4 y 6/1.

En tanto, en Quinta Damas, con la participación de 11 parejas, las campeonas fueron Fátima Catala y Melisa del Valle, tras vencer en la final a Estefanía Piecente y Eugenia Domínguez por 6/3, 2/6 y 6/3.

Además, como en cada fecha la competencia contó con presencia de jugadores de la región. Participaron deportistas de La Madrid, Laprida y Henderson.

Fuente: prensa ACOP