Handball: Estudiantes tuvo doble jornada en el Macrogimnasio

Estudiantes fue local en una nueva fecha del Torneo Apertura organizado por la Asociación Amiga del Balonmano.

En la 8° fecha, los equipos del “Bata” recibieron a Atlético Tapalqué para distintas categorías masculinas y femeninas.

Los resultados:

Sábado:

CAE – Atlético Tapalqué

Menores Masculino: 34 – 12

Cadetes Masculino A: 22 – 24

Juveniles Masculino A: 32 – 45

Cadetes Masculino B: 27 – 36

Mayores Masculino: 31 – 34

Juveniles Masculino B: 28 – 34

Domingo:

Infantiles Femenino: 2 – 1

Infantiles Masculino: 4 – 0

Alevines Masculino: 42 – 13

Juveniles Femenino: 18 – 13

Mayores Femenino: 42 – 24

Menores Femenino: 27 – 37

Cadetes Femenino: 22 – 23

Infantiles Mixto: 1 – 3

Alevines Femenino: 6 – 17

Fuente: Prensa CAE