Handball: Estudiantes tuvo doble jornada en el Macrogimnasio

Estudiantes fue local en una nueva fecha del Torneo Apertura organizado por la Asociación Amiga del Balonmano.
En la 8° fecha, los equipos del “Bata” recibieron a Atlético Tapalqué para distintas categorías masculinas y femeninas.
Los resultados:
Sábado:
CAE – Atlético Tapalqué
Menores Masculino: 34 – 12
Cadetes Masculino A: 22 – 24
Juveniles Masculino A: 32 – 45
Cadetes Masculino B: 27 – 36
Mayores Masculino: 31 – 34
Juveniles Masculino B: 28 – 34
Domingo:
Infantiles Femenino: 2 – 1
Infantiles Masculino: 4 – 0
Alevines Masculino: 42 – 13
Juveniles Femenino: 18 – 13
Mayores Femenino: 42 – 24
Menores Femenino: 27 – 37
Cadetes Femenino: 22 – 23
Infantiles Mixto: 1 – 3
Alevines Femenino: 6 – 17
Fuente: Prensa CAE