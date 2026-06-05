Handball: Estudiantes tuvo doble jornada en el Macrogimnasio | Infoeme
Viernes 05 de Junio 2026 - 18:17hs
13°
Viernes 05 de Junio 2026 - 18:17hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Handball
 - 5 de Junio de 2026 | 17:33

Handball: Estudiantes tuvo doble jornada en el Macrogimnasio

Fin de semana cargado de acción en el Macrogimnasio para el handball del Club Estudiantes.

Fotos: Andrés Arouxet

Estudiantes fue local en una nueva fecha del Torneo Apertura organizado por la Asociación Amiga del Balonmano.

 

En la 8° fecha, los equipos del “Bata” recibieron a Atlético Tapalqué para distintas categorías masculinas y femeninas.

 

 

Los resultados:

Sábado:

CAE – Atlético Tapalqué

Menores Masculino: 34 – 12

Cadetes Masculino A: 22 – 24

Juveniles Masculino A: 32 – 45 

Cadetes Masculino B: 27 – 36

Mayores Masculino: 31 – 34 

Juveniles Masculino B: 28 – 34 

 

Domingo:

Infantiles Femenino: 2 – 1 

Infantiles Masculino: 4 – 0

Alevines Masculino: 42 – 13

Juveniles Femenino: 18 – 13

Mayores Femenino: 42 – 24 

Menores Femenino: 27 – 37 

Cadetes Femenino: 22 – 23

Infantiles Mixto: 1 – 3 

Alevines Femenino: 6 – 17 

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME